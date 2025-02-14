Мясо коровы называется говядиной, потому что на Руси древнеславянским словом «говядо» обозначали крупный рогатый скот — быков и волов.

В 2018 году на прямой линии президента России Владимира Путина произошел курьезный случай. Российский лидер обратил внимание на вопрос, всплывший на большом экране в студии: почему мясо коровы называют говядиной?

Путин адресовал этот вопрос вице-премьеру по сельскому хозяйству Алексею Гордееву, но тот не сумел на него ответить. На помощь пришли профессиональные филологи.

«Все этимологические словари нас отсылают к общеславянскому слову govedo. Означает это слово в общеславянском "бык" или шире — "крупный, рогатый скот"», — пояснила РИА Новости профессор кафедры русского и общего языкознания Института Пушкина Наталья Боженкова.

Она отметила, что, если взять слово govedo и добавить к нему суффикс принадлежности, то получится "говядин", в общеславянском — "говедин". «Дальше, видимо, произошли семантические транспозиции, и получилась "говядина"», — сказала профессор.

Ну а впоследствии на Руси наименование govedo распространилось и на корову. Слово же govedo в русском языке не сохранилось, поэтому название животного и мяса из него — слова разных корней.