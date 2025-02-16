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Кто должен оплачивать счет в ресторане на первом свидании

Источник:
«Известиям»
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Вопрос оплаты счета за ресторан на первом свидании считается одним из самых щепетильных в ходе выстраивания отношений, предупредила психолог Татьяна Любина.

Первое свидание — это не только возможность узнать друг о друге больше, но и своего рода социальный эксперимент, на который накладывается множество ожиданий и стереотипов. «Одна из самых обсуждаемых тем — вопрос о том, как правильно разделить счет в ресторане», — сказала Любина в интервью «Известиям».

По ее словам, имеет смысл прямо обсудить этот момент с партнером перед встречей. Открытое и честное общение может помочь избежать неловких ситуаций и недопонимания.

Некоторые люди считают, что мужчина должен взять на себя расходы на первом свидании. Этот стереотип исходит из исторических представлений о роли мужчин и женщин. Но современное общество отходит от традиционных моделей поведения, отметила эксперт.

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Она обратила внимание, что вопрос от том, кому платить имеет психологические корни. Многие мужчины стремятся продемонстрировать свою финансовую состоятельность. В то же время некоторые женщины могут расценить предложение разделить счет как нежелание вкладываться в отношения.

«Решение о том, кто оплатит счет, никак не определяет вашу мужественность или женственность. Это, в первую очередь, вопрос доверия в паре», — указала психолог, добавив, что оплата 50/50 — это не признак недостатка романтики. Напротив, это может быть знаком зрелости и понимания, что в здоровых отношениях оба партнера на равных.

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Жизнь #Общество #Этикет
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