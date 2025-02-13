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Госдума оградит россиян от еды из насекомых

Источник:
«Парламентская газета»
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Специальная маркировка должна наноситься на продукты питания, если при их изготовлении используется сырье из насекомых, заявил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов.

В Евросоюзе вступил в силу регламент, разрешающий использование при изготовлении хлеба, сыра, макарон, соусов, джемов порошка из личинок мучного хрущака. Такие продукты продвигают международные организации и они уже попали на российский рынок.

«Если человек осознанно решает попробовать жареных сверчков или соленых кузнечиков, это его право. Но я против того, чтобы в привычные продукты, такие как хлеб, кондитерские изделия, молочные продукты, добавляли такие ингредиенты, не предупреждая об этом потребителей», — сказал «Парламентской газете» Леонов.

По его словам, такую еду обязательно нужно ярко маркировать. Тем более найти ее не проблема. Специфические снеки продаются на отечественных маркетплейсах.

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Леонов вместе с коллегами по депутатскому корпусу обратился в Роспотребнадзор с предложением об обязательной маркировке продуктов, если при их изготовлении используется сырье из насекомых.

А зампред Госдумы Борис Чернышов в обращении к главе Минпромторга Антону Алиханову призвал вообще предотвратить появление в России продуктов, в составе которых есть сырье из насекомых.

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Экономика #Продукты #Еда
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Топ комментариев

-Керя-

После того как мы подняли цены на технику,вы стали её меньше покупать! Это возмутительно !!!

-Керя-

В Казахстане и бензин АИ - 92 27р.

dimans1000

Ой, горе какое, покупатель ушёл туда где дешевле, не дают маркетплейсы им делать 3х на дурачках. Очень...

snoo

Наверно, не просто так, этих тварей, укронацистами именуют.