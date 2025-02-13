Госдума оградит россиян от еды из насекомых

Специальная маркировка должна наноситься на продукты питания, если при их изготовлении используется сырье из насекомых, заявил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов.

В Евросоюзе вступил в силу регламент, разрешающий использование при изготовлении хлеба, сыра, макарон, соусов, джемов порошка из личинок мучного хрущака. Такие продукты продвигают международные организации и они уже попали на российский рынок.

«Если человек осознанно решает попробовать жареных сверчков или соленых кузнечиков, это его право. Но я против того, чтобы в привычные продукты, такие как хлеб, кондитерские изделия, молочные продукты, добавляли такие ингредиенты, не предупреждая об этом потребителей», — сказал «Парламентской газете» Леонов.

По его словам, такую еду обязательно нужно ярко маркировать. Тем более найти ее не проблема. Специфические снеки продаются на отечественных маркетплейсах.

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Леонов вместе с коллегами по депутатскому корпусу обратился в Роспотребнадзор с предложением об обязательной маркировке продуктов, если при их изготовлении используется сырье из насекомых.

А зампред Госдумы Борис Чернышов в обращении к главе Минпромторга Антону Алиханову призвал вообще предотвратить появление в России продуктов, в составе которых есть сырье из насекомых.