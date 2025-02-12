День святого Валентина отмечают ежегодно 14 февраля. Считается, что в этот праздник традиционными поздравлениями и подарками обмениваются влюбленные. А кого уместно поздравить еще и насколько обязательно вообще поздравлять с Днем влюбленных?

В реальности границы празднования 14 февраля давно размыты — для поздравления с Днем святого Валентина совсем не обязательно состоять в романтических отношениях. Но при этом стоит учитывать тонкости современного этикета.

Кого можно поздравлять с 14 февраля

Любимый человек. Конечно, в первую очередь с Днем святого Валентина принято поздравлять любимых — это отличный повод подчеркнуть значимость отношений. 14 февраля можно обменяться подарками или организовать романтический ужин.

Близкий друг. Такого человека 14 февраля уместно поздравить «валентинкой дружбы». Это может быть открытка, символический подарок или доброе сообщение. Главное — избежать двусмысленности, достаточно нейтрального посыла: «Спасибо, что ты в моей жизни!».

Родители. День святого Валентина — удачное время, чтобы в очередной раз признаться в любви маме и папе. Но стоит учитывать отношение родителей к этому празднику. Старшее поколение зачастую негативно воспринимает «западные» традиции.

Бывшие. Поздравление с 14 февраля бывшего супруга или возлюбленного будет уместно только в том случае, если с ним сохранились дружеские отношения и он не остается свободным. Иначе жест может вызвать обиду или ложную надежду.

Коллеги. Допустимо поздравить с 14 февраля одинокого коллегу по работе, однако здесь стоит соблюдать осторожность. Например, можно пожелать такому человеку скорейшей встречи со второй половинкой. Подарки с романтическим подтекстом способны вызвать негатив.

Валентины. В День святого Валентина можно смело поздравить всех знакомых мужчин и женщин с этим именем — они отмечают именины. В этом случае достаточно доброго сообщения.

Как избежать неловкости

Этикет поздравления с Днем святого Валентина в разных странах отличается. Праздник отмечают с национальными особенностями. Например, в Японии в этот день принято дарить подарки исключительно мужчинам, причем даже коллегам и родственникам.

Помимо Дня святого Валентина в России есть собственный праздник всех влюбленных — 8 июля отмечают День семьи, любви и верности. Эта дата приходится на День Петра и Февронии, которых считают покровителями брака.

В России таких строгих правил нет — 14 февраля можно поздравлять всех, с кем человека связывают теплые отношения. Но чтобы избежать неловкости, поздравление должно учитывать уровень близости. Чем он ниже, тем нейтральнее должен быть жест.

При этом День влюбленных — не экзамен на соответствие чьим-то ожиданиям, отвечать на неожиданное поздравление вовсе не обязательно. Главное правило — искренность и уважение к себе и другим.

Если вас кто-то неожиданно поздравил, и этот жест кажется навязчивым или двусмысленным, с точки зрения этикета допустимо его проигнорировать или ответить нейтрально.