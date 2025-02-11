Большинство людей считают себя нефотогеничными, и не любят свои изображения на снимках, но при этом практически всем нравится собственное отражение в зеркале. Дело в оптике и психологии, утверждает наука.

Зеркало сглаживает асимметрию лица. «Свое отражение в зеркале людям нравится в определенном ракурсе, в большей степени там, где мы можем зафиксировать свое зеркально симметричное отражение. А наш мозг выделяет симметрию как предпочитаемый для себя образ», — приводит портал «Доктор Питер» объяснение психолога Светланы Лапшиной.

Человек подсознательно стремится к симметрии. Людям нравятся симметричные объекты в природе — узоры на листьях растений, крылья бабочек. Так поддерживается чувство порядка. А несимметричные объекты воспринимаются, как опасные или уродливые.

Психологи обратили внимание на интересный момент. Люди, смотрясь в зеркало, интуитивно подбирают наиболее удачный ракурс и освещение. Таким образом неосознанно корректируют изображение, скрывая недостатки.

В итоге мы привыкаем видеть отражение в зеркале под определенным углом и освещением. А столкнувшись с другим ракурсом на снимках, не узнаем себя, что подсознательно вызывает отторжение.

Фотография не скрывает асимметрию лица и естественные недостатки. Более того, оптика может усиливать изъяны. Есть такое понятие — «перспективное искажение», когда объект по-разному отображается в зависимости от расстояния до камеры.

А фотогеничность?

«Каждый день — начиная с самого детства — мы смотрим в зеркало. Мы чистим зубы, бреемся, делаем макияж. Со временем мы привыкаем к изображению в зеркале, а привычка порождает симпатию. Именно поэтому нам больше нравится наше изображение в зеркале, чем на фото», — отмечает директор Центра изучения медиапсихологии Памела Рутледж.

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«Удивляемся, расстраиваемся, что на обычной фотографии мы не соответствуем своим представлениям о себе и поэтому начинаем верить, что плохо выходим на фото», — говорит Лапшина.

и отказываются позировать вовсе.

Так многие начинают верить в миф, что нефотогеничные,

Медиапсихолог считает, что у этой проблемы есть только одно решение: «Постарайтесь привыкнуть к своему изображению на фотографиях так же, как вы привыкли к изображению в зеркале, и тогда все встанет на свои места».