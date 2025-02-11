Новосибирские власти прокомментировали изменение схемы оплаты за тепло

Решения об изменении существующего порядка оплаты отопления «по схеме 1/12» в Новосибирской области не принималось, сообщило министерство энергетики и ЖКХ региона.

Правительственное постановление, которое запретит регионам равномерную оплату отопления в течение года, вступит в силу с 1 марта 2025 года.

«В Новосибирской области к настоящему времени не принималось решений об изменении существующего порядка оплаты — плата коммунальной услуги по отоплению на территории региона осуществляется равномерно в течение календарного года», — говорится в официальном комментарии.

Минстрой отметил, что целесообразность изменения способа оплаты коммунальной услуги по отоплению рассматривается по предложениям департамента по тарифам Новосибирской области.

По мнению ведомства, существующий порядок оплаты за коммунальную услугу по отоплению имеет преимущество в том, что отсутствует существенный перепад платы за отопление в зимний период по сравнению с летним и исключает существенный прирост задолженности населения перед исполнителем коммунальной услуги.

«Такой порядок оплаты обеспечивает наибольшую социальную защищенность населения, особенно граждан, имеющих право на получение субсидии или льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг», — отметило министерство.

С 1 марта 2025 года регионам будет запрещено выбирать систему оплаты по 1/12 части — останется только оплата по факту потребления, говорил замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя Дмитрий Нифонтов «Парламентской газете». При этом он подчеркивал, что субъекты, где такой способ был ранее определен, смогут его сохранить.