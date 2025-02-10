Физики сварили идеальное яйцо

Итальянские физики нашли идеальный способ варки яйца: он сделает его вкуснее и полезнее, но займет полчаса и потребует манипуляций с температурой.

Яйца варят вкрутую, всмятку или готовят методом су-вид, но у каждого способа есть недостатки. Вкрутую — желток становится сухим, всмятку — белок может остаться жидким, а су-вид требует специального оборудования и много времени, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Исследователи выяснили, что белок сворачивается при 85 градусах, а желток — при 65. Если просто нагревать яйцо, один из компонентов всегда получается не таким, как нужно.

Они предложили такой рецепт: яйцо кладут в воду температурой 30 градусов, затем нагревают до 100 градусов, а через две минуты снова охлаждают до 30. Этот цикл повторяют 16 раз, всего 32 минуты. В конце яйцо сразу опускают в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления.

Этот способ делает белок плотным, но нежным, а желток при этом сохраняет кремовую текстуру. А также сохраняет в яйцах больше полезных веществ. Например, в них оказалось больше триптофана — аминокислоты, из которой в организме вырабатывается серотонин, улучшающий настроение и сон.