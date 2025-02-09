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Путин приказал силовикам разобраться с мошенниками из Украины

Источник:
ТАСС
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Президент России Владимир Путин поручил ФСБ и МВД принять дополнительные меры по блокировке звонков мошенников с территории Украины, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территории Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях», — сказано в документе.

Ответственными за выполнение поручений назначены председатель правительства России Михаил Мишустин, директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев. Срок выполнения поручения — до 1 июля 2025 года.

«Опыт показывает, что граждане подпадают под воздействие преступников и сами себя защитить не могут, и перекладывать на них ответственность по защите себя — безнравственно. Просвещение, цифровая грамотность здесь не работают. Это значит, что людей должно защитить государство», — отметил в интервью ТАСС член СПЧ Игорь Ашманов.

По его словам, в 2024 году телефонные мошенники украли у россиян порядка 300 миллиардов. И практически все преступные звонки поступали из так называемых контакт-центров Украины, расположенных в Харькове, Киеве и других крупных городах этой страны, подчеркнул Ашманов.

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