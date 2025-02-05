Что будет, если продать банковскую карту

Объявление о покупке банковских карт в последнее время стали часто встречаться в соцсетях, мессенджерах, игровых чатах и даже уличных объявлениях. Эксперты Роскачества рассказали, почему ни в коем случае нельзя продавать карты.

Неизвестные иногда предлагают продать только доступ к личному кабинету в онлайн-банке, есть и предложения о приобретении полного комплекта — от пластиковой карты до сим-карты, к которой привязан номер телефона. За них предлагают до 50 тысяч рублей. Люди в поисках легкого заработка оформляют новые карты, а потом передают их покупателям.

«Но при заключении договора с банком финансовая организация устанавливает запрет на раскрытие конфиденциальной информации держателя, включая ПИН-код, пароли от онлайн-кабинета, CVV, кодовые слова. Передавая эту информацию третьим лицам, клиент уже нарушает правила пользования картой, а банк вправе заблокировать этот банковский продукт», — предупредили эксперты центра финансовой экспертизы Роскачества.

Криминальный бизнес

Это, не говоря о том, что проданная карта, скорее всего, будет использоваться в криминальных целях. Причины, по которым мошенники скупают чужие карты, могут быть разными:

«отмывание» денег, полученных незаконным путем;

участие в схемах по получению субсидий, пособий или кредитов;

получение кредитов на владельца;

мошенничество со страховками;

участие в финансовых пирамидах;

получение и обналичивание денег, переведенных жертвами мошенников;

участие в спонсировании терроризма.

«Преступников мало волнует судьба человека, продавшего им карту. Но расследование преступления все равно приведет к держателю карты, а последствия могут быть самые печальные. Вплоть до продолжительного тюремного заключения», — подчеркнули в Роскачестве.

Чем грозит продажа банковской карты: