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Что будет, если продать банковскую карту

Источник:
Sibnet.ru
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Объявление о покупке банковских карт в последнее время стали часто встречаться в соцсетях, мессенджерах, игровых чатах и даже уличных объявлениях. Эксперты Роскачества рассказали, почему ни в коем случае нельзя продавать карты.

Неизвестные иногда предлагают продать только доступ к личному кабинету в онлайн-банке, есть и предложения о приобретении полного комплекта — от пластиковой карты до сим-карты, к которой привязан номер телефона. За них предлагают до 50 тысяч рублей. Люди в поисках легкого заработка оформляют новые карты, а потом передают их покупателям.

«Но при заключении договора с банком финансовая организация устанавливает запрет на раскрытие конфиденциальной информации держателя, включая ПИН-код, пароли от онлайн-кабинета, CVV, кодовые слова. Передавая эту информацию третьим лицам, клиент уже нарушает правила пользования картой, а банк вправе заблокировать этот банковский продукт», — предупредили эксперты центра финансовой экспертизы Роскачества.

Криминальный бизнес

Это, не говоря о том, что проданная карта, скорее всего, будет использоваться в криминальных целях. Причины, по которым мошенники скупают чужие карты, могут быть разными:

  • «отмывание» денег, полученных незаконным путем;
  • участие в схемах по получению субсидий, пособий или кредитов;
  • получение кредитов на владельца;
  • мошенничество со страховками;
  • участие в финансовых пирамидах;
  • получение и обналичивание денег, переведенных жертвами мошенников;
  • участие в спонсировании терроризма.

«Преступников мало волнует судьба человека, продавшего им карту. Но расследование преступления все равно приведет к держателю карты, а последствия могут быть самые печальные. Вплоть до продолжительного тюремного заключения», — подчеркнули в Роскачестве.

Чем грозит продажа банковской карты:

  • Оформлением кредита на владельца карты, который ему придется выплачивать;
  • Попаданием в черный список Банка России, с последующим запретом на все банковские операции;
  • Проблемами с трудоустройством. Служба безопасности организации может выяснить, что человек был вовлечен в мошенническую схему;
  • Уголовным делом. Доказать свою непричастность будет нелегко, а незнание закона не освобождает от ответственности.
Кто такие дропперы: как не стать мошенником поневоле
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Экономика #Деньги #Криминал
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