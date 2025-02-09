Трамп заявил о телефонном разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине.

Президент Трамп говорил по телефону с президентом Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны на Украине, пишет американская газета The New York Post со ссылкой на самого президента США.

Трамп во время общения с прессой на борту президентского самолета Air Force One отказался уточнять, сколько раз после вступления в должность президента он уже говорил с Путиным. «Лучше мне об этом не говорить», — отметил он.

По его словам, президент России «хочет, чтобы люди перестали гибнуть» на Украине. При этом он подчеркнул, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным».

Путин в декабре 2024 года во время прямой линии отмечал, что готов к разговору с Трампом, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.

Ранее МИД России пригласил Соединенные Штаты к переговорам «в режиме жесткого торга».