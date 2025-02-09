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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп заявил о телефонном разговоре с Путиным

Источник:
The New York Post
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Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине.

Президент Трамп говорил по телефону с президентом Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны на Украине, пишет американская газета The New York Post со ссылкой на самого президента США. 

Трамп во время общения с прессой на борту президентского самолета Air Force One отказался уточнять, сколько раз после вступления в должность президента он уже говорил с Путиным. «Лучше мне об этом не говорить», — отметил он.

По его словам, президент России «хочет, чтобы люди перестали гибнуть» на Украине. При этом он подчеркнул, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным».

Путин в декабре 2024 года во время прямой линии отмечал, что готов к разговору с Трампом, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.

Ранее МИД России пригласил Соединенные Штаты к переговорам «в режиме жесткого торга».

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