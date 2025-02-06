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МИД России пригласил США к переговорам «в режиме жесткого торга»

Источник:
Sibnet.ru
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Россия готова договариваться с Соединенными Штатами «в режиме жесткого торга» с учетом реалий на земле и национальных интересов, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Россия смогла выстоять и вернуть себе законное место в мировой геополитике, расстроив планы администрации Джо Байдена», — приводит сайт МИД РФ заявление Рябкова.

Он отметил, что «на фоне провала этого курса и смены администрации первый шаг к нормализации двусторонних отношений, имея в виду переговоры на основе принципов взаимного уважения и равноправия, должны сделать США».

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«Мы открыты для диалога, готовы договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий на земле и наших национальных интересов, предопределенных историей и географией», — подчеркнул Рябков.

В Кремле сообщали, что пока не получали из Соединенных Штатов  предложений по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что команда президента США Дональда Трампа представит свой мирный план на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14–16 февраля.


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Топ комментариев

pepelmetal

Нилох видимо и правда решил сделать украину опустошенной, во всех смыслах этого слова

mosquito__2010

сырьевой не придаток. сырьевая не колония не рабов.

pepelmetal

"Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей"...

kaisik

Ну это было сразу понятно земля ресурсы просто Трамп озвучил.