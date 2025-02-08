Путину доложили о рекордах российской экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о достижениях российской экономики, некоторые из которых стали рекордными, сообщила пресс-служба Кремля.

В частности, российский ВВП за 2024 год увеличился на 4,1% и достиг исторического максимума 200 триллионов рублей. В декабре показатель вырос на 4,5% в годовом выражении. Это связано с интенсивным ростом обрабатывающей промышленности, уточнил Мишустин.

Рост ВВП России 0,2% превысил ожидания, которые были в официальном прогнозе, добавил премьер. По его словам, промышленное производство прибавило 4,6%, что лучше всех предварительных оценок.

Реальные денежные доходы населения увеличились на 8,4%, реальная зарплата за 11 месяцев прибавила 8,7%. Средний показатель безработицы в течение прошлого года не превышал 2,5%, сейчас она на уровне 2,3%.

По словам Мишустина, основным вызовом для экономического развития остается инфляция. Ее показатель в 2024 году официально составил 9,52%. Глава кабмина подчеркнул, что в очередном году очень важно остановить инфляцию.