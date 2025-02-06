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Подсчитано число ДТП с беспилотными авто в России

Источник:
Sibnet.ru
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Только два ДТП произошли по вине беспилотного автомобиля во время эксперимента по их тестированию на дорогах, всего было зафиксировано 36 аварий, сообщило Минэкономразвития.

Из 36 ДТП 26 произошли, когда беспилотники находились в автоматизированном режиме управления, то есть водитель вмешивался в процесс только в случае необходимости. Еще 10 ДТП — когда испытатель управлял автомобилем в ручном режиме, приводит РБК письмо главе правительства Михаилу Мишустину от министра экономического развития Максима Решетникова.

В документе отмечается, что только два ДТП произошли по вине беспилотника, остальные — по вине «другого участника».

Эксперимент проводился в период с апреля 2022 года по ноябрь 2024 года. За это время беспилотные автомобили совершили более 92 тысяч поездок.

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Авто #Транспорт и дороги
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