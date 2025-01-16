Представлен прототип первого российского летающего авто. ФОТО

Московское дизайн-конструкторское бюро «Филатов» представило первый российский летающий автомобиль ИФ-9.

Концепт летающей машины описан на сайте проекта. Это будет симбиоз автомобиля и квадрокоптера, уникальность заключается в компоновочном решении. Создатели разместили двигатели с воздушными винтами на складных лучах, закрепленных по углам кузова.

В качестве топлива ИФ-9 может использовать как электричество, так и водород. В салоне будет два места — для водителя и пассажира.

Летающая машина для безопасности получит кабину-капсулу, которая «выстреливает вверх с помощью пиропатронов, после чего открываются спасательные парашюты».

Сейчас у конструкторского бюро есть только модель ИФ-9 в масштабе 1 к 5 на пульте управления, а также симулятор полета в VR. Летные испытания модели обещают провести в январе.

Разработчики признают, что проект пока концептуальный, и для его реализации «потребуются большие инвестиции и привлечение лучших специалистов из разных областей». Создатели подали заявки на патент как изобретение и промышленный образец.