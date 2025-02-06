Залежи электроники образовались из‑за дорогих кредитов

Российский рынок электроники столкнулся с затовариванием складов из-за снижения потребительского спроса после резкого повышения ставок на кредиты, рассказали участники рынка.

Крупные дистрибьюторы приостановили закупки, опасаясь дальнейшего накопления нереализованной продукции, приводит «Коммерсантъ» слова источников, близких к поставщикам электроники и бытовой техники.

«В начале четвертого квартала 2024 года мы отмечали повышенный интерес ретейлеров к ПК, ноутбукам и комплектующим, но валютные колебания и высокая ключевая ставка изменили ситуацию», — отметил директор департамента персональных систем OCS Александр Логинов.

По его словам, новогодние праздники не принесли ожидаемого роста продаж, и рынок сократился на 6-7% в штучном выражении, что привело к избытку складских запасов. Только по ноутбукам излишки составляют около 55 тысяч единиц по всем брендам.

Похожая картина наблюдается и на рынке смартфонов, где продажи в 2024 году снизились на 3-4% в штучном выражении. Источники в ретейле подтвердили изданию аналогичную ситуацию и в других сегментах электроники.