Залежи электроники образовались из‑за дорогих кредитов

Российский рынок электроники столкнулся с затовариванием
складов из-за снижения потребительского спроса после резкого повышения ставок
на кредиты, рассказали участники рынка.
Крупные дистрибьюторы приостановили закупки, опасаясь
дальнейшего накопления нереализованной продукции, приводит «Коммерсантъ» слова
источников, близких к поставщикам электроники и бытовой техники.
«В начале четвертого квартала 2024 года мы отмечали
повышенный интерес ретейлеров к ПК, ноутбукам и комплектующим, но валютные
колебания и высокая ключевая ставка изменили ситуацию», — отметил директор
департамента персональных систем OCS Александр Логинов.
По его словам, новогодние праздники не принесли ожидаемого
роста продаж, и рынок сократился на 6-7% в штучном выражении, что привело к
избытку складских запасов. Только по ноутбукам излишки составляют около 55
тысяч единиц по всем брендам.
Похожая картина наблюдается и на рынке смартфонов, где
продажи в 2024 году снизились на 3-4% в штучном выражении. Источники в ретейле
подтвердили изданию аналогичную ситуацию и в других сегментах электроники.