Россияне заинтересовались насосами для пенисов

Динамика продаж товаров для взрослых на маркетплейсе Wildberries за прошлый год выросла на 20% относительно 2023 года. В натуральном выражении самую высокую динамику показали насосы для пенисов — рост их продаж превысил 250%.

Насос для мужского члена представляет собой внешнее устройство, которое использует вакуум для прилива крови и достижения сильной эрекции. Такие приборы бывают ручными или автоматическими.

В целом чаще всего россияне покупали лубриканты и настольные игры для взрослых, причем оборот вторых увеличился на 50%. Второе место заняли вибраторы, ставшие лидерами по сумме продаж, написал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные площадки.

Средний чек по категории увеличился на 8%. Так, средняя стоимость лубриканта на платформе составила 423 рубля, настольных игр — 749 рублей, вибраторов — 1,2 тысячи рублей. Анальная пробка по среднему чеку обошлась покупателям в 591 рубль.

Самыми дорогими в категории интим-товаров оказались секс-куклы и секс-машины. Их стоимость составляет в среднем 5,4 тысячи и 4,9 тысячи рублей соответственно. На третьем месте секс-кресла — их средняя цена на маркетплейса составила 3,7 тысячи рублей.