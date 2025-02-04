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Минсельхоз заявил об угрозе нашествия саранчи на Россию

Источник:
«Известия»
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Расплодившаяся из-за аномально теплой зимы саранча станет одной из главных угроз для урожая в 2025 году в России, предупредил федеральный Россельхозцентр при Минсельхозе РФ.

Нашествие саранчи ожидается в 21 регионе России. Речь идет об Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской, Новосибирской областях, приводят «Известия» доклад Россельхозцентра.

Пострадать также могут республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Хакасия и Якутия, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.

По мнению экспертов, расплодившаяся из-за аномально теплой зимы саранча станет одной из главных угроз нового урожая в России. Для борьбы с ней в регионах будут созданы специальные отряды.


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Жизнь #Природа #Новосибирск #Алтайский край #Хакасия #Иркутск
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Топ комментариев

korvinsS

Ты просто мастер перевирать все что угодно

VALGOR

В твоей статье о массовых побегах не говорится, там один сбежал...

VALGOR

Так ты переживаешь, что он Путину статистику испортит? Экий ты братец "запутинец")))

GammiPluh

Видимо правду говорят, это грандиозный распил американского бюджета командой самоходного ДЖО и наркофюрера