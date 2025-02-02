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Почему стекло прозрачно и пропускает свет

Источник:
Sibnet.ru
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Стекло, состоящее из непризрачных материалов, пропускает свет из-за особых физических свойств, связанных с разупорядоченностью молекул в нем.

Стекло изготавливается из непрозрачных материалов — кварцевого песка, соды, извести. Но после производства оно удивительным образом приобретает способность пропускать свет. Фотоны проходят сквозь него, не поглощаясь.

Дело в том, что стекло не имеет кристаллической решетки и из-за своей атомной структуры больше похоже не на твердое тело, а на жидкость, правда, с огромной вязкостью.

Молекулы в стекле разупорядочены. Благодаря этому фотоны всегда могут найти себе пространство для движения. Кроме того, в стекле нет свободных электронов, которые перехватывают свет.

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Наука #Интересно
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