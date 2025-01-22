Врачи дали формулу расчета нормы воды в день

Необходимая норма употребления жидкости варьируется в зависимости от веса человека, ее можно рассчитать по формуле, сообщили врачи в передаче «Жить здорово!» на Первом канале.

«Умножить свой вес на 0,03. Например, 70-килограммовый человек должен выпить 2,1 литра, а человек 100-килограммовый — три литра», — объяснил кардиолог Герман Гандельман.

Однако ведущая Елена Малышева добавила, что не рекомендует пить меньше двух литров воды в день.

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в одном из интервью заявлял, что норма о двух литрах воды в день «высосана из пальца».

«Когда-то давным-давно, когда надо было помогать в засуху странам Африки и отправлять туда воду, надо было как-то подсчитать бюджет. То ли по головам, то ли по осадкам, которые выпадают», — сказал Вялов.