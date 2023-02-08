Врач объяснил появление мифа о двух литрах воды в день

Популярный совет о том, что надо в день выпивать два литра воды, не имеет никаких научных оснований, норма высосана из пальца, сообщил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.
«Вся норма высосана из пальца. Когда-то давным-давно, когда надо было помогать в засуху странам Африки и отправлять туда воду, надо было как-то подсчитать бюджет. То ли по головам, то ли по осадкам, которые выпадают», — рассказал Вялов в интервью Ирине Шихман (признана иноагентом) на YouTube-канале «А поговорить?».
Так была придумана норма в два литра воды в день, и в дальнейшем она перекочевала во все источники.
Врач отметил, что важно, чтобы в общем количестве потребляемой жидкости было адекватное количество соли и сахара. Тогда не важно, сколько мы выпили, за исключением ситуаций, когда жидкость избыточно теряется, например, при тренировках.
Вялов сообщил, что на один литр жидкости необходимо 1% соли, это две чайные ложки.
MuCbEЯ думаю Японии мешает последствия стирания этой Японии. Если они проведут референдум, то скорее пара...
velamНу я думаю за печеньки наши не продадуться на курилах.
MuCbEОн что Мюнхгаузен? Ракета и сама долетит.
GammiPluhЗачем упускать шанс еще разок долбануть по Хиросиме (тем более мирного договора нет)... красивый был...