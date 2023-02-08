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Врач объяснил появление мифа о двух литрах воды в день

Источник:
Sibnet.ru
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Бутылка с водой и стакан
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Популярный совет о том, что надо в день выпивать два литра воды, не имеет никаких научных оснований, норма высосана из пальца, сообщил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

«Вся норма высосана из пальца. Когда-то давным-давно, когда надо было помогать в засуху странам Африки и отправлять туда воду, надо было как-то подсчитать бюджет. То ли по головам, то ли по осадкам, которые выпадают», — рассказал Вялов в интервью Ирине Шихман (признана иноагентом) на YouTube-канале «А поговорить?».

Так была придумана норма в два литра воды в день, и в дальнейшем она перекочевала во все источники.

Врач отметил, что важно, чтобы в общем количестве потребляемой жидкости было адекватное количество соли и сахара. Тогда не важно, сколько мы выпили, за исключением ситуаций, когда жидкость избыточно теряется, например, при тренировках.

Вялов сообщил, что на один литр жидкости необходимо 1% соли, это две чайные ложки.

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