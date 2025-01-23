Как быстро найти потерянный телефон на Android

Потерянный телефон на Android можно легко обнаружить с помощью фирменной функции Google «Найти устройство». Для этого на устройстве должна быть включена геолокация и настроен поиск устройства.

Как найти смартфон с помощью Google

Функция «Найти устройство» работает через Google-аккаунт пользователя. Воспользоваться сервисом можно по прямой ссылке. Еще один вариант — установить на любое доступное устройство приложение Find My Phone и зайти в свой аккаунт с помощью логина и пароля.

Если смартфон включен, сервис сразу покажет его местонахождение на карте. Даже если устройство в офлайн-режиме, Google сохраняет информацию о последнем известном местоположении гаджета.

Сервис Find My Phone показывает актуальное местоположение смартфона Фото: © Sibnet.ru

Сервис «Найти устройство» также имеет три опции для тех, кто пытается найти смартфон. Если активировать опцию «Прозвонить», телефон начнет издавать громкие звуки в течение пяти минут.

Опция «Заблокировать устройство» заблокирует смартфон. В данном меню также можно добавить сообщение для нашедшего и номер телефона, на который он может позвонить для связи с владельцем даже с заблокированного смартфона.

Опция «Очистить устройство» удалит все данные — в этом случае они не попадут в чужие руки. Она сработает только при подключении к интернету, при этом данные с карты памяти удалены не будут. После очистки местоположение телефона больше не будет определяться.

Как настроить устройство Android

Сервис «Найти устройство» эффективно работает только в случае активированных настроек безопасности. Обычно они включены на смартфонах по умолчанию, однако на всякий случай их стоит проверить.

Для этого следует войти в Google-аккаунт, открыть настройки и перейти в раздел «Местоположение». При необходимости нужно включить геолокацию. Там же в разделе «Безопасность» необходимо активировать функцию «Найти устройство».

Сервис «Найти устройство» показывает не только смартфоны пользователя, привязанные к Google-аккаунту, но и устройства, входящие в семейную группу. Например, с его помощью можно найти телефоны детей.

Кроме этого, в разделе «Безопасность» требуется включить функцию «Сохранять данные о последнем местоположении». С ее помощью можно будет узнать, где в последний раз был замечен смартфон, если он выключен.