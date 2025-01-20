Шоколадке «Аленка» не понравилась бурятская «Аюнка»

Бурятский шоколад «Аюнка» снимают с продажи из-за претензий производителя «Аленки», сообщила кондитерская фабрика «Лесная сказка».

«Мы получили претензионное письмо от кондитерской фабрики "Красный Октябрь", на предмет схожести с шоколадом "Алёнка". Сейчас мы пытаемся урегулировать все мирным путем», — говорится в заявлении «Лесной сказки».

На фабрике считают, что за короткий промежуток времени «Аюнка» «полюбилась нашему народу и могла бы стать одной из визитных карточек нашей республики».

Фото: © «Лесная сказка»

«Особым теплом "Аюнку" отметили наши бойцы-земляки на СВО, куда мы периодически отправляем нашу продукцию», — отмечается в сообщении.

Сейчас на сайте «Лесной фабрики» шоколад «Аюнка» не представлен.