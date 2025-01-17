Появилось удивительное поддельное золото

Необычное поддельное золото, отличить которое от настоящего не могут даже ювелиры, появилось в Турции.

Его массовое распространение уже вызвало панику граждан и бизнеса, передает CNN Turk. «Тревога по поводу фальшивого золота на рынке достигла наивысшего уровня», — отмечается в сообщении телеканала.

Эксперты предположили, что появление высококачественных подделок связано с колебанием стоимости драгоценного металла. При этом кроме подобных золотых изделий на рынке также присутствует много низкопробной контрафактной продукции.

Владельцы ювелирных магазинов в Турции уже разработали способ защиты от злоумышленников. Когда им пытаются передать на реализацию подделки , они снимают человека на фото и видео, после чего эти материалы выкладываются в социальных сетях.