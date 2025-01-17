НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Появилось удивительное поддельное золото

Источник:
Sibnet.ru
208 0

Необычное поддельное золото, отличить которое от настоящего не могут даже ювелиры, появилось в Турции.

Его массовое распространение уже вызвало панику граждан и бизнеса, передает CNN Turk. «Тревога по поводу фальшивого золота на рынке достигла наивысшего уровня», — отмечается в сообщении телеканала.

Эксперты предположили, что появление высококачественных подделок связано с колебанием стоимости драгоценного металла. При этом кроме подобных золотых изделий на рынке также присутствует много низкопробной контрафактной продукции.

Владельцы ювелирных магазинов в Турции уже разработали способ защиты от злоумышленников. Когда им пытаются передать на реализацию подделки , они снимают человека на фото и видео, после чего эти материалы выкладываются в социальных сетях.

Еще по теме
Ушедший на СВО убийца сбежал с фронта и устроил смертельное ДТП
Убийцы 19-летней студентки в Новосибирске вышли на свободу через СВО
ФСБ помешала отравить работников оборонного завода
Мошенники освоили две схемы взлома «Госуслуг»
смотреть все
ЧП #Криминал #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Ландыши. Такая нежная любовь»: чем закончился сериал
ЕС испугала встреча Путина и Трампа без участия европейцев
Россия ударила по критически важным газовым объектам на Украине
Убийцы 19-летней студентки в Новосибирске вышли на свободу через СВО
Обсуждение (0)
Картина дня
ВС РФ освободили более 60% занятой территории в Курской области
Байден не смог объяснить, о чем говорил с Путиным
Российским банкам пригрозили ипотечной «тикающей бомбой»
Появилось удивительное поддельное золото
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

mosquito__2010

про менталитет и мышление европейских политиков в учебниках по психиатрии должна быть открыта отдельная...

vad7958

Вот что за штука жизнь?А сам живой и здоровый,парня ухайдокал,девки в реанимации ещё наверно и инвалидами...

pepelmetal

Подписывать что-то с просрочкой? Юмористы

mosquito__2010

сша и есть олигархат которым управляют жулики и воры под прикрытием вывески демократии для слабоумных...