Почему быков раздражает красный цвет

Мгновенное раздражение и агрессию человека к чему-либо нередко сравнивают с действием красной тряпки на быка. Считается, что эти животные во время корриды атакуют матадора потому, что их раздражает ярко-красный цвет специальной ткани — мулеты.

Однако в реальности это миф. Исследования ученых показали, что быки и коровы плохо различают цвета — у них дихроматическое зрение. Цвет они распознают только двумя колбочками.

Один тип обнаруживает короткие длины волн, который наиболее чувствителен к сине-фиолетовой область светового спектра. Другой тип колбочек воспринимает средние и длинные длины волны — желтовато-зеленые.

В 2007 году миф про особое воздействие красного цвета на быков проверили в шоу Discovery Channel «Разрушители легенд». Для этого использовались манекены в белой, синей и красной одежде. Оказалось, что быки атаковали любой манекен, независимо от его цвета.

Агрессию быков вызывает не цвет, а быстрые движения тореадора и ткани. Дело в том, что для корриды выращиваются особые животные — их отличает повышенная агрессия. Фактически, таких быков злят любые резкие движения, а красный цвет не играет никакой роли.

Более того, красный цвет мулеты был изначально выбран вовсе не для того, чтобы дополнительно раздражать быков. Он призван скрывать кровь, которая может появиться на ткани в случае травмирования матадора.