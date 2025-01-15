Как работает бесплатный социальный интернет от Ростелекома

Абоненты Ростелекома могут подключить бесплатный социальный интернет с доступом к социально значимым сайтам. Что это услуга и как ей воспользоваться?
Как работает социальный интернет
Чтобы воспользоваться услугой, достаточно активировать в личном кабинете опцию «Социальный интернет», она находится в разделе «Доступные опции». Абонентская плата при активации составит 0 рублей.
При подключении опции будут деактивированы все остальные услуги и тарифы, в том числе и телевидение, останется только бесплатный интернет. Если на тарифе был подключен статический IP, его также отключат.
Доступ ко всем интернет-ресурсам, кроме входящих в специальный список Минкомсвязи, будет закрыт. В перечне сайтов с бесплатным доступом — 391 портал, включая «Госуслуги», соцсети и другие значимые ресурсы. Также будет доступен личный кабинет Ростелекома.
Даже при активации бесплатного интернета пользователю предстоит ежемесячно платить за роутер в аренде или выкупе через рассрочку — эти платежи останутся обязательными.
Какие сайты будут доступны
Список сайтов и интернет-сервисов, доступных при активации «Социального интернета», утвержден правительством. В него входят портал «Госуслуг», социальные сети, электронная почта, мессенджеры, облачное хранилище, новостные агрегаторы, онлайн-карты, маркетплейсы.
Как вернуть доступ ко всем ресурсам
Пользователь бесплатного интернета от Ростелекома может в любой
момент вернуть доступ ко всем ресурсам интернета. Для этого достаточно
отключить опцию «Социальный интернет», проверив при этом достаточность средств
на счете. В течение суток вернется прежний тариф.
Зачем нужен социальный интернет
Активировать социальный интернет можно в качестве альтернативы добровольной блокировки — например, если пользователь на длительный срок покидает свое жилье и не хочет платить за услуги.
Еще один сценарий — интернет для пожилых людей, которые редко пользуются доступом в Сеть. Для них можно заблаговременно сделать в браузере соответствующие закладки с нужными ресурсами.