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Как работает бесплатный социальный интернет от Ростелекома

Источник:
Sibnet.ru
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Абоненты Ростелекома могут подключить бесплатный социальный интернет с доступом к социально значимым сайтам. Что это услуга и как ей воспользоваться?

Как работает социальный интернет

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно активировать в личном кабинете опцию «Социальный интернет», она находится в разделе «Доступные опции». Абонентская плата при активации составит 0 рублей.

При подключении опции будут деактивированы все остальные услуги и тарифы, в том числе и телевидение, останется только бесплатный интернет. Если на тарифе был подключен статический IP, его также отключат.

Перед активацией услуги пользователю покажут предупреждение
Перед активацией услуги пользователю покажут предупреждение
Фото: © скриншот из личного кабинета Ростелекома

Доступ ко всем интернет-ресурсам, кроме входящих в специальный список Минкомсвязи, будет закрыт. В перечне сайтов с бесплатным доступом — 391 портал, включая «Госуслуги», соцсети и другие значимые ресурсы. Также будет доступен личный кабинет Ростелекома.

Даже при активации бесплатного интернета пользователю предстоит ежемесячно платить за роутер в аренде или выкупе через рассрочку — эти платежи останутся обязательными.

Какие сайты будут доступны

Список сайтов и интернет-сервисов, доступных при активации «Социального интернета», утвержден правительством. В него входят портал «Госуслуг», социальные сети, электронная почта, мессенджеры, облачное хранилище, новостные агрегаторы, онлайн-карты, маркетплейсы.

Как вернуть доступ ко всем ресурсам

Пользователь бесплатного интернета от Ростелекома может в любой момент вернуть доступ ко всем ресурсам интернета. Для этого достаточно отключить опцию «Социальный интернет», проверив при этом достаточность средств на счете. В течение суток вернется прежний тариф.

Зачем нужен социальный интернет

Активировать социальный интернет можно в качестве альтернативы добровольной блокировки — например, если пользователь на длительный срок покидает свое жилье и не хочет платить за услуги.

Еще один сценарий — интернет для пожилых людей, которые редко пользуются доступом в Сеть. Для них можно заблаговременно сделать в браузере соответствующие закладки с нужными ресурсами.

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