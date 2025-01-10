Астрономы симулировали рождение звезд

Высокоточные симуляции позволили понять исследователям из Технологического университета Чалмерса, как молодые звезды набирают массу из окружающих их облаков газа и пыли.

Ученые изучили молодые звезды, которые имеют массу, сравнимую с солнечной, но отличаются силой магнитного поля. Оказалось, что магнитные поля влияют на аккрецию — процесс, при котором материал из окружающего диска поступает на поверхность звезды.

Если магнитное поле слабое, газ свободно поступает на звезду из диска, а часть материала выбрасывается из полюсов звезды. Однако при сильном магнитном поле оно блокирует прямой доступ газа, заставляя его двигаться вдоль линий поля, создавая более упорядоченный поток.

Хотя внешний вид и организация аккреции меняются в зависимости от силы магнитного поля, общее количество материала, поступающего на звезду, остается примерно одинаковым во всех случаях.

Симуляции заняли около двух миллионов часов вычислений. В дальнейшем исследователи планируют расширить границы симуляции, чтобы изучить более длительные периоды эволюции протозвезд.