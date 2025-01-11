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Как переключить мозг в рабочий режим после отдыха

Источник:
Sibnet.ru
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Первые будни после новогодних праздников даются нелегко. Резкое переключение из состояния беззаботности в рабочий режим приводит к стрессу. Как «мягче» влиться в трудовой ритм? 

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«Это состояние абсолютно естественное, оно вызвано тем, что организму нужно время, чтобы накопить силы, восстановить ресурс и войти в равновесие. Для кого-то это характерно больше, для кого-то меньше, скорость восстановления может быть разной, в зависимости от неврологических особенностей», — сказала в интервью «Ленте.ру» психолог «СберЗдоровья» Дарья Яушева.

Эксперты дали три простых совета, как с наименьшим напряжением влиться в рабочий ритм.

Плавный переход. Переключение от праздничной расслабленности к рабочей собранности не должно быть резким.

«Помните, что все хорошее не заканчивается вместе с праздниками. Впереди выходные, поэтому запланируйте маленькую вечеринку, возьмите билеты в театр, кино или на концерт. Важен плавный переход из веселья, когда все было прекрасно, в рабочие будни», — посоветовала Юлия Бахматова, кандидат медицинских наук, кардиолог Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ) РАН.

Постепенное увеличение нагрузки. Здесь должен работать тот же принцип, что и при возвращении в спортзал после длительного перерыва — «не надо надрываться».

«В первые недели после праздников не требуйте от себя многого. Постарайтесь не перегружать себя работой и увеличивайте нагрузки постепенно. Начните с выполнения запланированных дел и не ругайте себя если что-то не получается», — сказал Владислав Рудницкий, доктор медицинских наук, психотерапевт Томского НИМЦ.

Порядок на столе и в голове. Ученые из Принстонского университета доказали, что существует связь между продуктивностью работы и организацией рабочего пространства. Они также утверждают, что лишние визуальные стимулы истощают мозг.

Поэтому включение в работу следует начать с уборки рабочего места. Те, кто работает в офисе, могут протереть стол, монитор, клавиатуру, мышь, выбросить ненужные вещи, почистить рабочий стол на компьютере.

«Можно заняться простыми процессами: разобрать почту, провести инвентаризацию целей, составить индивидуальный план развития. <…> Также войти в работу в спокойном и позитивном расположении духа проще, если вы обсудите впечатления от проведенных праздников с коллегами за чашкой кофе в обеденный перерыв», — порекомендовала Якушева.

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Жизнь #Психо #Карьера
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