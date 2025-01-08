Астрологи называют наступивший 2025 год годом чистки. Нескольким знакам Зодиака он принесет сложности в отношениях с близкими или самим собой.

Лев

Львам 2025 год обещает обустройство новой жизни. Это может повлечь нудную «текучку», что чревато обернуться агрессивностью против всех и каждого, спрогнозировала астролог Вера Хубелашвили.

Чтобы не испортить окончательно отношения с родными и не наломать дров, Львам нужно очень стараться быть деликатнее. Летом может подвести здоровье.

Стрелец

Стрельцы в начале 2025 года столкнутся с депрессией. Это может быть связано с нехваткой денег.

По словам Хубелашвили, лучше с работой и, соответственно, с доходом станет только летом. При этом Стрельцам не стоит забывать об отдыхе, чтобы снова не погрузиться в уныние.

Сложностей в жизни добавит и появление нового объекта любовной страсти.

Дева

Девы в 2025 году будут метаться как никогда. От них одновременно потребуют принять решения по всем важным вопросам, а «для нерешительного знака это смерти подобно», отметила астролог.

Весеннее отчаяние летом может смениться увлекательным романом. Осень одарит Дев деньгами и заботами об их растрате, в чем следует быть осторожными, чтобы не начать следующий год с долгов.