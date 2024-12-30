Как провести новогоднюю ночь, чтобы не скучать перед телевизором

Посмотреть «Иронию судьбы» во время подготовки праздничного стола, послушать речь президента и поднять бокалы под бой курантов, а затем так и продолжить смотреть телевизор… Это уже стало новогодней традицией для многих семей и дружеских компаний. Как можно провести вечер и ночь, чтобы не скучать перед ящиком?

Активные игры и настолки

Активные игры — старый добрый вариант, который в последнее время подзабыли. Можно сыграть в прятки, твистер или «крокодила», где участники должны объяснять слова жестами без использования слов.

Игра «Задуй свечи криком». Все игроки должны по очереди встать перед маленькими зажженными свечами (минимум 10 штук), выстроенными в ряд на столе, и со всей мощи прокричать «С Новым годом!» Выигрывает тот, кому удалось погасить наибольшее количество свечей. Количество участников не ограничено.

Если выходить из-за стола категорически не хочется, есть множество настолок: «Монополия», «Уно», «Имаджинариум», «Кодовые слова», «Объяснярий», «Диксита» и так далее. Большая компания может сыграть в «Мафию».

Караоке

Вместо того, чтобы слушать «Голубой огонек», можно спеть новогодние и любые другие песни самим — в караоке.

Найти минусовки с текстом можно на разных ресурсах в Сети. Или воспользоваться разделом «Караоке» в видеосервисе Wink, где собраны тысячи популярных песен на русском и других языках.

Прогулки

Если в новогоднюю ночь не ударят морозы, то ничто не должно помешать прогулке на свежем воздухе. Вариантов множество: