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Как провести новогоднюю ночь, чтобы не скучать перед телевизором

Источник:
Sibnet.ru
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Новый год 2025 в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru
Посмотреть «Иронию судьбы» во время подготовки праздничного стола, послушать речь президента и поднять бокалы под бой курантов, а затем так и продолжить смотреть телевизор… Это уже стало новогодней традицией для многих семей и дружеских компаний. Как можно провести вечер и ночь, чтобы не скучать перед ящиком?

Активные игры и настолки

Активные игры — старый добрый вариант, который в последнее время подзабыли. Можно сыграть в прятки, твистер или «крокодила», где участники должны объяснять слова жестами без использования слов.

Игра «Задуй свечи криком». Все игроки должны по очереди встать перед маленькими зажженными свечами (минимум 10 штук), выстроенными в ряд на столе, и со всей мощи прокричать «С Новым годом!» Выигрывает тот, кому удалось погасить наибольшее количество свечей. Количество участников не ограничено.

Если выходить из-за стола категорически не хочется, есть множество настолок: «Монополия», «Уно», «Имаджинариум», «Кодовые слова», «Объяснярий», «Диксита» и так далее. Большая компания может сыграть в «Мафию».

Караоке

Вместо того, чтобы слушать «Голубой огонек», можно спеть новогодние и любые другие песни самим — в караоке.

Найти минусовки с текстом можно на разных ресурсах в Сети. Или воспользоваться разделом «Караоке» в видеосервисе Wink, где собраны тысячи популярных песен на русском и других языках.

Прогулки

Если в новогоднюю ночь не ударят морозы, то ничто не должно помешать прогулке на свежем воздухе. Вариантов множество:

  • просто покататься на горках во дворе,
  • выехать в центр города,
  • сходить на каток,
  • пойти в парк или лес, если он есть рядом с домом.
Тема: Новогодние инструкции
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