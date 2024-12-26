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Точную копию черепа тираннозавра создали в Новосибирске. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты Новосибирского государственного университета представили точную копию черепа легендарного тираннозавра рекса. Он напечатан с помощью 3D-принтера, сообщает пресс-служба НГУ.

Макет черепа тираннозавра рекса разместили в разделе «Континентальный мезозой» рядом с образцами скелетов пситтакозавра сибирского, птерозавра и велоцираптора, которые также многим известны.

«Тирекс, макет черепа которого пополнил нашу экспозицию, обитал в Северной Америке 7066 миллионов лет назад в конце мелового периода», — рассказал палеонтолог и инженер НОЦ «Эволюция Земли» Геолого-геофизического факультета НГУ Всеволод Ефременко.

По его словам, достаточно одного взгляда на череп, чтобы определить, что тираннозавр являлся сверххищником, который находится на вершине пищевой цепи. Именно тираннозавры стали свидетелями падения на планету гигантского метеорита, уничтожившего динозавров.

Исследователи воссоздали череп с учетом всех современных представлений о скелете тираннозавра. Например, макет отражает способность динозавра отращивать зубы в случае потери.

Это был важный инструмент для самого крупного хищника, который когда-либо обитал на планете. Его длина могла достигать 12 метров, а масса — 10 тонн. Также череп содержит много отверстий, которые делают его схожим со строением птиц.

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Наука #Наука #Новосибирск
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