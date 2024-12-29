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Ученые предупредили о риске катастрофического извержения вулкана

Источник:
CNN
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Извержение вулкана
Фото: C.G. Newhall

Катастрофическое извержение одного из вулканов может произойти в этом столетии на Земле, считает профессор Женевского университета Маркус Штоффель.

«Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда это произойдет», — сказал профессор в интервью CNN.

Следующее мощное извержение «вызовет климатический хаос», отметил Штоффель. «А у человечества нет никакого плана», — добавил он.

Профессор напомнил, что в 1815 году произошло мощное извержение индонезийского вулкана Тамбора, в результате чего на планете упала температура, случился голод, вспыхнула пандемия холеры.  

По мнению профессора Нью-Йоркского университета Майкл Рампино, исследующего связь между извержениями вулканов и изменением климата, последствия от нового мощного извержения «могут быть даже хуже, чем мы видели в 1815 году».

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