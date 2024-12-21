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Сибирский кондитер ответила дубайскому шоколаду версией с икрой. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Кондитер из Томска Елена Синицына создала «русский» шоколад — с начинкой из икры, девушка так решила ответить на популярный тренд с дубайским шоколадом — видео с лакомством распространилось по Сети.

На видео девушка в норковой шубе и павловопосадском платке кусает шоколад, из которого сыпется красная икра. Комментаторы поразились такому вкусовому сочетанию, а многие захотели попробовать.

«Это мармелад в виде икры. Она ненастоящая», — призналась кондитер. В одном из комментариев она уточнила, что это виноградный сок с агар-агаром.

Дубайский шоколад — это восточный десерт, состоящий из молочного шоколада, фисташковой пасты и теста катаифи. Сладость стала популярна благодаря блогерам. Оригинальный шоколад создала предпринимательница Сара Хамуда. Плитку ее бренда Fix Dessert Chocolatier можно купить только в Дубае в определенные часы.

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Жизнь #Курьезы #Томск
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