Колыбельная или сказка — прекрасный способ уложить ребенка спать, утверждают детские психологи. Но важно превратить это действие в ритуал, чтобы сказочная история или мелодия становились для детского сознания сигналом ко сну.

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Часто укладывание ребенка превращается в проблему. Он капризничает, упрашивает еще поиграть или посмотреть мультфильмы. Детские психологи предупреждают: нельзя во всем винить малыша — он не виноват. Его нервная система может быть перевозбуждена или его что-то тревожит. И он просто не может заснуть.

Чтобы настроить ребенка на сон, нужно придумать ритуал. Это должны быть какие-то приятные и интересные дела, которые могут отвлечь его от игр, гаджетов, мультфильмов.

«Ритуалы — это такие "якоря", которые помогают ребенку играть, развиваться, спокойно воспринимать окружающий мир и, конечно, укладываться спать», — объяснила детский психолог, автор книги «5 секретов НЕ кричащей мамы» Елена Бурьевая.

Идеальными «якорями» являются сказка или колыбельная перед сном. Ничто так не настроит ребенка на нужный лад, как сказочная история или умиротворяющая мелодия.

Колыбельные

Колыбельные песни — часть человеческой культуры, которой даже не сотни, а тысячи лет. Древние шумеры придумали письменность пять тысяч лет назад, и записали текст древнейшей колыбельной песни, в которой мать обращается к богине Инанне с просьбой даровать ее ребенку благословение и защиты. Нет ни одного народа на Земле, у которого не было бы таких песен.

Что происходит, когда мама поет колыбельную? «Ребенок слышит спокойный голос и музыкальный ритм 4/4, который очень напоминает биение сердца и спокойное дыхание. Это помогает отвлечься от окружающих стимулов и спокойно заснуть», — сказала «Газете.ру» психофизиолог, доктор психологических наук Виктория Ефимова.

По ее словам, в традиционных колыбельных содержится весь необходимый материал для речевого и эмоционального развития ребенка. «Кроме того, перед сном ребенок находится в состоянии, благоприятном для внушения, поэтому важен и текст колыбельных песен», — отметила профессор.

Проблема в том, что многие родители не обладают даже минимальным певческим талантом. И они не поют детям колыбельных потому, что боятся их испугать. На помощь им готовы прийти современные технологии. Детский сервис «ГусьГусь», входящий в подписку «MiXX Вместе», может «исполнить» колыбельные песни 15 народов России.

Сказки

Идеальным ритуалом засыпания для ребенка станут сказки. При творческом подходе к делу малыш будет ждать времени, когда нужно лечь в постель, чтобы услышать продолжение чудесной истории.

«Важнейшая фаза сонного ритуала — чтение книги. Это помогает расслабиться, успокоиться. Поскольку это действие повторяющееся, то на него реагирует и мозг: он начинает переходить в режим спокойствия, сна», — рассказала психолог, арт-терапевт Светлана Филяева.

Австралийский психолог Коллетт Смарт отметила, что дети, которым родители читали каждый день перед сном, отличаются от сверстников по когнитивным навыкам и любви к чтению.

По ее словам, у таких детей отличное воображение. Их мозг интерпретирует историю, когда ее читают вслух. У них богатая речь. В книжках используется больше слов, чем в повседневной лексике. И они любознательны. Чтение сказок открывает ребенку новые миры, помогает понять, как работают окружающие его предметы, разъясняет мотивы поступков.

А тем родителям, у которых не всегда есть возможность на чтение детям перед сном, поможет сервис «Гусьгусь». Он включает множество интереснейших сказок, записанных профессиональными актерами.

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