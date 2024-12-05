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Институт Pantone выбрал главный цвет 2025 года

Источник:
Sibnet.ru
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Главным цветом 2025 года по версии Института цвета Pantone стал шоколадный Mocha Mousse, сообщается на сайте организации.

«Mocha Mousse 17-1230 (мокко-мусс) — согревающий коричневый оттенок, пропитанный богатством», — говорится в сообщении американского института.

Директор института Леатрис Эйземан уточнила, что данный оттенок «расширяет наши представления о коричневом цвете от скромного и приземленного до устремленного и роскошного».

Цвет Mocha Mousse
Цвет Mocha Mousse
Фото: © Pantone Color Institute

Универсальность Mocha Mousse заключается в его способности адаптироваться к разнообразным стилям и атмосферам. Этот оттенок безупречно вписывается в современный минимализм, добавляя в строгие линии нотку тепла и комфорта.

Pantone Color Institute — исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли. Ежегодно он определяет главный цвет. В прошлом году им стал персиковый Peach Fuzz.

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Отношения #Стиль
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