Институт Pantone выбрал главный цвет 2025 года

Главным цветом 2025 года по версии Института цвета Pantone стал шоколадный Mocha Mousse, сообщается на сайте организации.

«Mocha Mousse 17-1230 (мокко-мусс) — согревающий коричневый оттенок, пропитанный богатством», — говорится в сообщении американского института.

Директор института Леатрис Эйземан уточнила, что данный оттенок «расширяет наши представления о коричневом цвете от скромного и приземленного до устремленного и роскошного».

Цвет Mocha Mousse Фото: © Pantone Color Institute

Универсальность Mocha Mousse заключается в его способности адаптироваться к разнообразным стилям и атмосферам. Этот оттенок безупречно вписывается в современный минимализм, добавляя в строгие линии нотку тепла и комфорта.

Pantone Color Institute — исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли. Ежегодно он определяет главный цвет. В прошлом году им стал персиковый Peach Fuzz.