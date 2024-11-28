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T2 защитит абонентов от мошеннических звонков

Источник:
Sibnet.ru
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T2 запустил определитель номера для входящих звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Новая функция позволит определять нежелательные входящие вызовы в мессенджерах от подозрительных аккаунтов. При вызове от незнакомого контакта потенциальная цель звонка определяется на основе технологий Big Data, отмечают разработчики.

После оценки оператор маркирует входящий вызов как потенциально мошеннический. По статистике оператора, 49% пользователей WhatsApp используют голосовые вызовы в мессенджере, а среди пользователей Telegram доля таких абонентов составляет 27%.

Услуга бесплатно доступна для абонентов, смартфоны которых работают под управлением ОС iOS и Android. На них должно быть установлено мобильное приложение T2. Определитель номера в мессенджерах можно активировать в приложении T2 в разделе «Голосовой ассистент и антиспам».

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