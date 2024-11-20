Почему на поминках не едят вилками

Все блюда русского поминального меню можно есть только ложкой — пользоваться вилкой на поминках запрещено. Этой традиции есть несколько объяснений.

Объяснение историческое. Пользоваться вилками в России начали поздно. Первым в страну их привез Петр I в начале XVIII века. Но этот столовый прибор долго «пробивал дорогу» к столам дворян, а в крестьянских семьях он в массовом порядке появился только в XX веке. Поэтому вилками на поминках не пользуются по традиции, освященной веками.

Объяснение практическое. Традиционные русские поминальные угощения – кутья (рисовая каша), блины и кисель. Блины едят руками. Что касается каши и киселя, их не надо было накалывать. Поэтому вилки на поминках были просто не нужны.

Объяснение мистическое. Вилку на русских поминках нельзя использовать, потому что она внешне «похожа черта». Ее остроконечные зубцы в старину напоминали русским людям бесовский хвост. Считалось также, что уколы вилкой поминальных кушаний причиняют беспокойство умершему.

Русская православная церковь не одобряет запрет вилок. Священнослужители вообще настороженно относятся к поминальной трапезе. «Все это — суеверие!» — приводит журнал «Фома» слова протоиерея Андрей Ефанова.