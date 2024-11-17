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Почему в старину вилки запрещали и называли «вилами дьявола»

Источник:
Sibnet.ru
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Вилка
Фото: Wikimedia / CC BY 4.0

Такой привычный сегодня предмет как вилка имеет давнюю и очень странную историю. В течение сотен лет этот столовый прибор был под запретом и широкое распространение получил только в XIX веке.

Вилки использовали с незапамятных времен. Они известны с эпохи Моисея и древнеегипетских фараонов. Были они в обиходе и в древнем Китае. А вот в Европе они завоевали признание с огромным трудом.

Вилки в Европу попали в XI веке и они сразу пришлись не по душе католической церкви. Священники считали, что этот предмет совершенно не нужен в обиходе: «чтобы есть, Бог создал руки».

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Прибор окрестили вилами дьявола. Поскольку он пришел с Востока, церковь связывала его с восточной распущенностью. Использование вилок осуждалось и рассматривалось как страшный грех. В Средневековья «цивилизованные» европейцы ели руками, орудуя ножом.

В постсредневековую эпоху вилка тоже не пользовалась популярностью. Даже блистательный король Франции Людовик XIV во второй половине XVII века ел руками, хоть и из серебряной посуды.

В Западной Европе вилка стала использоваться в XVIII веке и поначалу только в аристократической среде. Она изменила форму, получила дополнительные зубцы и изгиб для черпания. 

Всеобщую популярность вилка завоевала лишь в XIX веке. Как считают историки быта, это случилось в связи с ростом популярности макарон, которые  удобно есть именно этим столовым прибором.

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