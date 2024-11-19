Министр обозначил типы авто на создаваемой модульной платформе

Автомобили внутреннего сгорания, гибриды и электромобили планируют производить на новой создаваемой модульной платформе, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«По легковому автотранспорту аналогичную задачу мы планируем решить за счет создания модульной отечественной платформы, чтобы закрыть пробелы в разных классах. На ее основе будем производить помимо машин с традиционным двигателем и гибридные и полностью электрические автомобили», — цитирует ТАСС Алиханова.

Разработкой национальной автомобильной платформы займется НАМИ. Из бюджета на эти цели выделят почти 90 миллиардов рублей на три года.

НАМИ разработал «Единая модульная платформа», более известную как проект «Кортеж». Это линейка люксовых автомобилей Aurus, куда входят лимузин, седан, минивэн (микроавтобус), и внедорожник.