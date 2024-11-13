Национальную автомобильную платформу оценили в 90 млрд рублей

Разработка национальной автомобильной платформы НАМИ обойдется бюджету в 87,8 миллиарда рублей.

Размер субсидии для НАМИ на этот проект составит по 25,6 миллиарда рублей в 2025 и 2026 годах и 36,6 миллиарда рублей — в 2027 году, приводит РБК данные из поправки, принятой комитетом Госдумы по бюджету и налогам.

«По автопрому закладываем разработку собственной модульной платформы в гольф-классе, в среднем и для бизнес-класса. Здесь головную роль будет играть НАМИ, наш институт. Задача стоит по унификации компонентной базы для этой платформы. Ставку мы при этом делаем на платформу для последовательного гибрида и для электромобилей», — сообщал директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексей Матушанский.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что речь идет о массовом электромобиле.

«Про чисто бензиновый автомобиль пока прямо никто не говорит. А я по-прежнему считаю, что 90 миллиардов рублей на трансформируемую платформу с хорошими моторами и коробками не хватит», — написал Кадаков в телеграм-канале.