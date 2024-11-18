НАВЕРХ
#Интернет #ТВ #Wink #Лицей #Умный дом #Оборудование #Камеры #Безопасность #Хранение #Мобильная связь

Джиттер: что такое и как влияет на качество интернета

Автор:
Олег Чернов, Sibnet.ru
376 0
Джиттер
Фото: © скриншот сервиса QMS
Нестабильность интернет-соединения нередко связана с джиттером — так называют отклонения или задержки в доставке пакетов данных в Сети. Это приводит к тому, что данные отправляются и принимаются с разной скоростью. Почему возникает джиттер, чем он опасен и как его измерить?

К чему приводит джиттер

Сильнее всего джиттер влияет на качество потоковых данных — например, онлайн-игр, голосовой связи или видеоконференций. Колебания вызывают потерю пакетов данных. Это похоже на просмотр фильма с утратой ряда кадров, при этом трансляция то замедляется, то ускоряется.

При использовании VoIP-сервисов джиттер ухудшает качество голосовой связи, вызывая разрывы, искажения и эхо. Схожие проблемы возникают при видеосвязи — картинка искажается, зависает, голос и видео могут обгонять или отставать друг от друга.

Почему возникает джиттер

Джиттер вызывают несколько типичных причин. Чаще всего такой эффект возникает, когда сеть перегружена — канал одновременно используют множество устройств, что приводит к исчерпанию его пропускной способности.

Еще одной распространенной причиной джиттера является устаревшее и неправильно настроенное оборудование — в этой роли чаще всего выступают роутеры. Что касается программных сбоев, то здесь пользователю первым делом стоит проверить настройки Wi-Fi.

Как измеряют джиттер

Измерение джиттера помогает оценить качество интернет-соединения. Джиттер измеряется в миллисекундах. Чем меньше значение джиттера, тем более стабильное и плавное интернет-соединение.

  • Менее 5 миллисекунд: отличное качество соединения, прерывания не ощущаются.
  • 5-20 миллисекунд: хорошее качество, но время от времени возникают прерывания.
  • Более 20 миллисекунд: плохое качество, заметные проблемы с интернетом.

Чтобы правильно измерить джиттер, нужно воспользоваться «откалиброванным» решением, созданным с учетом российских сетей. Например, сервисом QMS от Ростелекома, который был разработан специально для каналов с высокой пропускной способностью.

Сервис не только определяет джиттер, но и показывает скорость загрузки и отдачи данных, а также измеряет пинг. При необходимости QMS позволяет устанавливать количество тестов и временной интервал между ними. 

Еще по теме
Ростелеком обновил сервис для измерения скорости интернета
Ростелеком запустил «вечные» тарифы
Экраны E-Ink: чем отличаются читалки с электронными чернилами
Пользователи «Игрового» получат игру «Смута» бесплатно
смотреть все
Обзоры #Интернет #Интернет #Потребитель
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Джиттер
ТЕМА ДНЯ
Джиттер: что такое и как влияет на качество интернета
Нестабильность интернет-соединения нередко связана с джиттером. Что это такое, почему возникает этот эффект и как его измерить?
Ридер с экраном на электронных чернилах
#Интернет
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
Читалки с экраном на «электронных чернилах» E-Ink имеют несколько поколений, которые отличаются по своим возможностям и характеристикам
 Протирка экрана телевизора
#Оборудование
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
 Ростелеком Личный кабинет
#Интернет
Как сэкономить на услугах Ростелекома во время отпуска
Опция «Добровольная блокировка» позволит сэкономить деньги, если пользователь планирует отпуск, длительную поездку, командировку или работу вахтовым методом
Все статьи
Обсуждение (0)
Новости
провайдера
14 ноября
Ростелеком обновил сервис для измерения скорости интернета
13 ноября
Ростелеком запустил «вечные» тарифы
2 ноября
Пользователи «Игрового» получат игру «Смута» бесплатно
31 октября
Wink назвал главную сериальную премьеру ноября
 Смотреть все