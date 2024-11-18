Джиттер: что такое и как влияет на качество интернета

Нестабильность интернет-соединения нередко связана с джиттером — так называют отклонения или задержки в доставке пакетов данных в Сети. Это приводит к тому, что данные отправляются и принимаются с разной скоростью. Почему возникает джиттер, чем он опасен и как его измерить?

К чему приводит джиттер

Сильнее всего джиттер влияет на качество потоковых данных — например, онлайн-игр, голосовой связи или видеоконференций. Колебания вызывают потерю пакетов данных. Это похоже на просмотр фильма с утратой ряда кадров, при этом трансляция то замедляется, то ускоряется.

При использовании VoIP-сервисов джиттер ухудшает качество голосовой связи, вызывая разрывы, искажения и эхо. Схожие проблемы возникают при видеосвязи — картинка искажается, зависает, голос и видео могут обгонять или отставать друг от друга.

Почему возникает джиттер

Джиттер вызывают несколько типичных причин. Чаще всего такой эффект возникает, когда сеть перегружена — канал одновременно используют множество устройств, что приводит к исчерпанию его пропускной способности.

Еще одной распространенной причиной джиттера является устаревшее и неправильно настроенное оборудование — в этой роли чаще всего выступают роутеры. Что касается программных сбоев, то здесь пользователю первым делом стоит проверить настройки Wi-Fi.

Как измеряют джиттер

Измерение джиттера помогает оценить качество интернет-соединения. Джиттер измеряется в миллисекундах. Чем меньше значение джиттера, тем более стабильное и плавное интернет-соединение.

Менее 5 миллисекунд: отличное качество соединения, прерывания не ощущаются.

5-20 миллисекунд: хорошее качество, но время от времени возникают прерывания.

Более 20 миллисекунд: плохое качество, заметные проблемы с интернетом.

Чтобы правильно измерить джиттер, нужно воспользоваться «откалиброванным» решением, созданным с учетом российских сетей. Например, сервисом QMS от Ростелекома, который был разработан специально для каналов с высокой пропускной способностью.

Сервис не только определяет джиттер, но и показывает скорость загрузки и отдачи данных, а также измеряет пинг. При необходимости QMS позволяет устанавливать количество тестов и временной интервал между ними.