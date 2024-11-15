Немецкий автопром призвали поторопиться обратно в Россию

Немецким автопроизводителям нужно поторопиться назад в Россию, чтобы не потерять рынок, который завоевывают китайцы, заявил руководитель консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер.

Если в 2025 году отменить запрет на экспорт немецких автомобилей в Россию, например, для автоконцернов BMW и Mercedes-Benz, то россияне предпочтут немецкие автомобили, а не китайские, сказал Шнайдер в интервью Berliner Zeitung.

Он обратил внимание, что Китай стремительно освоил российские рынки машиностроения, автомобильной промышленности и производства автомобильных комплектующих, которые оказались свободными после ухода немецких автокомпаний.

«Нельзя сказать, что Россия сильно страдает от дефицита. Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы на долгое время не потерять некоторые рынки, на которые мы наложили санкции», — отметил аналитик.

Шнайдер указал, что антироссийские санкции все равно не приносят желаемого результата.