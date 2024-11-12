Госдума одобрила увеличение срока ремонта авто по ОСАГО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение предельного срока восстановительного ремонта транспортного средства по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что осуществляющие ремонт автомобилей дилеры, станции техобслуживания и страховые компании в условиях санкций столкнулись с проблемой отсутствия запчастей и разрыва логистических цепочек.

В такой ситуации соблюдение срока исполнения страховыми компаниями своих обязательств зачастую становится невозможным, из-за чего они вынуждены расторгать договоры со станциями техобслуживания.

Попавший в ДТП автовладелец может выбрать выплату за причиненный ущерб деньгами от страховщика или ремонт. В последнем случае за каждый день ремонта сверх установленного срока страховщики платят автовладельцу неустойку.