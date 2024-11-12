НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Госдума одобрила увеличение срока ремонта авто по ОСАГО

Источник:
Sibnet.ru
201 0

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение предельного срока восстановительного ремонта транспортного средства по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что осуществляющие ремонт автомобилей дилеры, станции техобслуживания и страховые компании в условиях санкций столкнулись с проблемой отсутствия запчастей и разрыва логистических цепочек.

В такой ситуации соблюдение срока исполнения страховыми компаниями своих обязательств зачастую становится невозможным, из-за чего они вынуждены расторгать договоры со станциями техобслуживания.

Попавший в ДТП автовладелец может выбрать выплату за причиненный ущерб деньгами от страховщика или ремонт. В последнем случае за каждый день ремонта сверх установленного срока страховщики платят автовладельцу неустойку.

Еще по теме
Флаг на автомобильных номерах станет обязательным
«Госуслуги» начнут следить за ОСАГО
Депутат Госдумы предложил «подмигивать» нарушителям ПДД
Власти предложили разрешить автошколам дистанционное обучение
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский потребовал от ЕС замороженные 300 млрд евро России
Путин раскрыл, где будут проходить новые границы Украины
Россия запросила у дружественных стран сливочное масло
Украину назвали «первой жертвой» Трампа
Обсуждение (0)
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
28
Комитет ООН принял российскую резолюцию о борьбе с неонацизмом
25
США посоветовали Киеву забыть о Крыме
24
Зеленский предложил Трампу забрать природные ресурсы Украины
20
Путин раскрыл, где будут проходить новые границы Украины
17
Россия запросила у дружественных стран сливочное масло