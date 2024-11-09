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«Госуслуги» начнут следить за ОСАГО

Источник:
АСН
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Новая функция появится на портале «Госуслуг» в ближайшее время, с ее помощью автовладельцев будет информировать о скором завершении действия полиса ОСАГО.

Сервис для забывчивых автомобилистов планируется запустить с 2025 года, над его запуском работают Национальная страховая информационная система совместно с Минцифры, отмечают разработчики.

Страховщики не всегда напоминают клиентам об окончании срока полиса. Особенно если у человека было несколько аварий, так как в этом случае некоторые компании не считают нужным продлевать договор с гражданином.

При этом страховыми услугами россияне пользуются редко и не всегда помнят даты окончания своих полисов. Поэтому заблаговременное предупреждение через портал будет удобно владельцам авто, считают власти.

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