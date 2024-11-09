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Вертолет в Томской области травмировал людей хвостом

Источник:
Sibnet.ru
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Вертолет травмировал трех человек хвостом во время самопроизвольного разворота на посадочной площадке в Томской области, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«На посадочной площадке месторождения Урманское в Томской области после окончания разгрузки вертолета Ми-8МТВ1 произошел самопроизвольный разворот (юз) воздушного судна, во время которого хвостовой частью были травмированы три человека», — говорится в сообщении.

Пострадавшие направлены в медицинское учреждение. Известно, что двое мужчин получили тяжелые травмы, еще одному диагностировали ушибы, он находится под наблюдением врачей.

По факту травмирования людей во время самопроизвольного разворота возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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ЧП #Происшествия #Томск
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