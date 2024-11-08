Путин назвал идеальное будущее музыкальным термином

Россия стремится к мироустройству, в котором будут слышны голоса всех участников, заявил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Он назвал его музыкальным термином «полифония».

«Мы движемся к мироустройству не столько полицентрическому, сколько полифоническому, в котором слышны и, главное, должны быть услышаны все голоса. Тем, кто привык исключительно солировать, придется привыкать к новой мировой партитуре», — сказал Путин.

Он также предсказал скорый конец монополии Запада и его доминирования после развала СССР. Российский лидер отметил, что любая монополия рано или поздно заканчивается, при этом она всегда вредна, даже для самих монополистов.

«Не должно быть ситуации, когда модель одной страны или относительно небольшой части человечества берется за что-то универсальное и навязывается всем остальным», — подчеркнул президент.



