Как сэкономить на услугах Ростелекома во время отпуска

Временное отключение услуг Ростелекома называется «Добровольная блокировка». Опция позволит сэкономить деньги, если пользователь планирует отпуск, длительную поездку, командировку или работу вахтовым методом.

Как работает добровольная блокировка

Сервис «Добровольная блокировка» позволяет временно приостановить пользование одной или несколькими услугами, не расторгая при этом договор. В список входят домашний интернет, видеосервис Wink и телефония.

При этом приобретенное пользователем в рассрочку или оформленное в аренду оборудование (например, роутер), оплачивается в обычном режиме. Услуги кабельного телевидения и проводного вещания приостановке не подлежат.

Важно: для добровольной блокировки у пользователя Ростелекома не должно быть задолженности на лицевом счете или подключенной услуги «Обещанный платеж».

Как подключить временную блокировку

Блокировку можно оформить самостоятельно за несколько минут в личном кабинете или в мобильном приложении «Мой Ростелеком». Также можно временно приостановить действие услуг, обратившись в службу поддержки.

Абонент самостоятельно выбирает длительность блокировки — от 1 до 181 дня, абонентская плата за этот период не начисляется. После истечения срока «заморозки» сервисы станут доступны автоматически.

Также в любое время возможно выполнить досрочное отключение блокировки самостоятельно в личном кабинете, мобильном приложении «Мой Ростелеком», на странице управления добровольной блокировкой, при обращении в службу поддержки по горячей линии.

Для добровольной блокировки достаточно связаться с поддержкой Фото: © Sibnet.ru

Стоимость использования сервиса блокировки — 5 рублей в день за каждую услугу. Например, если заблокировать домашний интернет и видеосервис Wink, плата составит 10 рублей.

Повторно подключить добровольную блокировку возможно не ранее, чем через 30 дней после окончания предыдущей блокировки.