НАВЕРХ
Отношения
все Карьера Любовь Психо Стиль Этикет Праздник 18+

Чем выгорание отличается от депрессии

Источник:
«Бизнес Online»
283 0
Гаснущая лампа
Фото: © pxhere.com
Утрата удовольствия от любимой работы, циничное отношение к ней — признаки эмоционального выгорания. Чем выгорание отличается от депрессии и как его вылечить, рассказал врач-психиатр Евгений Геншафт.

Термину «выгорание» более 40 лет, но сейчас он стал более актуален. Стало больше интеллектуально нагруженных работ, где внимание сотрудника и его настроение начинают обретать ценность, и это становится проблемой не только человека, но и компаний, отметил Геншафт в интервью изданию «Бизнес Online».

«Стало сильно заметно, что усталые сотрудники интеллектуального труда приносят компании меньше денег, забирают эти деньги тем, что снижают продуктивность. Не вытаскивают напрямую, а не дают необходимого результата», — перечислил последствия психиатр.

Признаки выгорания

Характерные признаки синдрома выгорания и переутомления:

  • утрата интереса к работе
  • утрата мотивации работе
  • появление циничного отношения к результатам труда, к коллективу
  • утрата удовольствия от проделанной работы
  • безразличие к плодам своего труда

«Проблема в том, что люди могут выгорать на очень любимых работах», — сказал Геншафт. 

Часто приводить к выгоранию могут объективные причины, такие как: преобладание рабочей нагрузки над личным временем, монотонная работа, противоречивые требования, непонимание цели и миссии, отсутствие поощрений, чувство несправедливости, некомфортный коллектив и другие подобные факторы.

Кто работает лучше: экстраверты или интроверты

Отличие от депрессии

Психиатр предупредил, что часто под выгоранием может скрываться клиническая картина, депрессии. Тогда человеку нужна профессиональная помощь.

При депрессии показаны препараты и психотерапия. «Задача здесь — нормализовать физиологию, в том числе за счет антидепрессантов, и постепенно помочь человеку входить в жизнь, возвращать себе прежнее состояние, отвоевывать его, в том числе активными действиями. Начинать за собой ухаживать, делать покупки, гулять, общаться и так далее», — отметил Геншафт.

Самостоятельно диагностировать у себя депрессивное расстройство нельзя, но при подозрении можно пройти тест Бека.

Депрессивное состояние может длиться долго, но с ним можно жить. При этом мозг будет невероятно рационален, как это ни парадоксально.

Дело в том, что депрессивное состояние часто связано с гиперактивностью тех зон мозга, которые отвечают за критическое мышление, и человек в этом состоянии может рассуждать очень логично и правильно. Просто эмоционально будет относиться к этому депрессивно. Например, чувствовать и говорить, что жизнь бессмысленна. 

В случае с выгоранием снижается интерес к работе, даже если профессия когда-то была выбрана по душе. Человек апатичен, видит перспективы и рассуждает в черных красках. Приносит рабочие проблемы в семью. Часто чувствует усталость и даже полный упадок сил уже в первой половине дня, нередко случаются нарушения сна, начинаются проблемы с давлением. 

Обостряется чувство одиночества, повышается нервозность, тревожность, возможны агрессивные проявления или замкнутость, в зависимости от темперамента человека. На запущенных стадиях может появляться тяга к алкоголю.

Медикаментозная помощь при начальных стадиях эмоционального выгорания не требуется, но обращение к психологу или психотерапевту лишним не будет. Специалист сможет выявить проблему, ее причины и стадию, научит техникам саморегуляции.

При самых первых признаках выгорания бывает достаточно полноценно перезагрузиться. Например, полноценный длительный отпуск вдалеке от привычной обстановки способен вернуть рабочий энтузиазм, как минимум, частично. 

Еще по теме
Психолог объяснил опасность квадробинга
Ученые нашли причину чрезвычайного любопытства детей
Врач объяснила, чего нельзя делать при депрессии
Город и гаджеты: как человек превратился в «обезьяну в клетке»
смотреть все
Отношения #Психо #Карьера
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Как выбрать презерватив
Самое популярное
Российскую армию признали сильнейшей в мире
Пророссийская партия победила на выборах в Грузии
Киев поставил России невыполнимое условие для начала переговоров
Российские войска взяли Цукурино
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
66
Российскую армию признали сильнейшей в мире
37
Пророссийская партия победила на выборах в Грузии
30
Путин заявил об участии офицеров НАТО в конфликте на Украине
25
Центробанк отложил выпуск новой 500‑рублевой купюры
24
Представлен бесшумный танк Hyundai с водородным двигателем