Утрата удовольствия от любимой работы, циничное отношение к ней — признаки эмоционального выгорания. Чем выгорание отличается от депрессии и как его вылечить, рассказал врач-психиатр Евгений Геншафт.

Термину «выгорание» более 40 лет, но сейчас он стал более актуален. Стало больше интеллектуально нагруженных работ, где внимание сотрудника и его настроение начинают обретать ценность, и это становится проблемой не только человека, но и компаний, отметил Геншафт в интервью изданию «Бизнес Online».

«Стало сильно заметно, что усталые сотрудники интеллектуального труда приносят компании меньше денег, забирают эти деньги тем, что снижают продуктивность. Не вытаскивают напрямую, а не дают необходимого результата», — перечислил последствия психиатр.

Признаки выгорания

Характерные признаки синдрома выгорания и переутомления:

утрата интереса к работе

утрата мотивации работе

появление циничного отношения к результатам труда, к коллективу

утрата удовольствия от проделанной работы

безразличие к плодам своего труда

«Проблема в том, что люди могут выгорать на очень любимых работах», — сказал Геншафт.

Часто приводить к выгоранию могут объективные причины, такие как: преобладание рабочей нагрузки над личным временем, монотонная работа, противоречивые требования, непонимание цели и миссии, отсутствие поощрений, чувство несправедливости, некомфортный коллектив и другие подобные факторы.

Отличие от депрессии

Психиатр предупредил, что часто под выгоранием может скрываться клиническая картина, депрессии. Тогда человеку нужна профессиональная помощь.

При депрессии показаны препараты и психотерапия. «Задача здесь — нормализовать физиологию, в том числе за счет антидепрессантов, и постепенно помочь человеку входить в жизнь, возвращать себе прежнее состояние, отвоевывать его, в том числе активными действиями. Начинать за собой ухаживать, делать покупки, гулять, общаться и так далее», — отметил Геншафт.

Самостоятельно диагностировать у себя депрессивное расстройство нельзя, но при подозрении можно пройти тест Бека.

Депрессивное состояние может длиться долго, но с ним можно жить. При этом мозг будет невероятно рационален, как это ни парадоксально.

Дело в том, что депрессивное состояние часто связано с гиперактивностью тех зон мозга, которые отвечают за критическое мышление, и человек в этом состоянии может рассуждать очень логично и правильно. Просто эмоционально будет относиться к этому депрессивно. Например, чувствовать и говорить, что жизнь бессмысленна.

В случае с выгоранием снижается интерес к работе, даже если профессия когда-то была выбрана по душе. Человек апатичен, видит перспективы и рассуждает в черных красках. Приносит рабочие проблемы в семью. Часто чувствует усталость и даже полный упадок сил уже в первой половине дня, нередко случаются нарушения сна, начинаются проблемы с давлением.

Обостряется чувство одиночества, повышается нервозность, тревожность, возможны агрессивные проявления или замкнутость, в зависимости от темперамента человека. На запущенных стадиях может появляться тяга к алкоголю.

Медикаментозная помощь при начальных стадиях эмоционального выгорания не требуется, но обращение к психологу или психотерапевту лишним не будет. Специалист сможет выявить проблему, ее причины и стадию, научит техникам саморегуляции.

При самых первых признаках выгорания бывает достаточно полноценно перезагрузиться. Например, полноценный длительный отпуск вдалеке от привычной обстановки способен вернуть рабочий энтузиазм, как минимум, частично.