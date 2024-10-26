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Какие форматы электронных книг бывают

Источник:
Sibnet.ru
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Электронная книга
Фото: © Sibnet.ru
Электронные книги имеют множество форматов — EPUB, FB2, MOBI, PDF, DJVU. Однако открыть файл на любой читалке не получится — каждое устройство поддерживает ограниченное количество форматов. Поэтому книгоманам перед выбором ридера следует знать самые популярные.

EPUB

Формат EPUB считается наиболее распространенным в мире. Большинство современных ридеров его поддерживают. Он также совместим почти со всеми программами для чтения текстов, которые устанавливаются на ПК и мобильных устройства.

EPUB представляет собой специальный ZIP-архив, в который можно встраивать не только текст, но и ХHTML-файлы, изображения, таблицы стилей, видео и аудио. Поддерживается разбивка на главы, есть встроенные шрифты, присутствует защита от копирования.

FB2

Формат FB2 распространен в России. Он был разработан в 2006 году группой российских энтузиастов под руководством Дмитрия Грибова, директора компании «Литрес». Файл здесь представлен XML-файлом, каждый элемент книги описывается своими тегами.

Благодаря этому книги имеют структурированный вид — они содержат разбивку по главам, содержание, иллюстрации, обложку. В отличие от других форматов, FB2 умеет корректно переносить слова в тексте на русском языке. Еще один плюс — легкая адаптируемость под различные экраны. Однако многие ридеры зарубежного производства не поддерживают формат.

MOBI

Фирменный формат для популярных электронных читалок Amazon Kindle. MOBI представляет собой реализацию формата Open eBook Publication, основанного на стандартном HTML и по своим возможностям он сопоставим с EPUB.

По желанию в электронные книги формата MOBI может быть встроена защита авторских прав DRM, которая предотвращает копирование файла и защищает авторов и издателей от пиратских действий.

PDF

Формат разработан компанией Adobe Systems, изначально он разрабатывался как инструмент для распечатки документов на принтере. Размер PDF-файла в основном зависит от разрешения картинок, однако в среднем такие книги «весят» намного больше в сравнении с другими форматами.

Он хорошо подходит для текстов с большим количеством иллюстраций, так как умеет сохранять их в высоком качестве, но сам текст при этом плохо масштабируется, при уменьшении или увеличении страницы шрифты также уменьшаются или увеличиваются. Поэтому для чтения PDF лучше выбирать большие ридеры с дисплеями от 10 дюймов.

DJVU

Формат создавался для хранения сканированных документов. Он содержит текстовый слой, интерактивное оглавление и ссылки, что обеспечивает удобную навигацию в книгах. DJVU сжимает изображения, благодаря чему файлы имеют небольшой вес.

Однако книги в формате DJVU, как и в случае с PDF, плохо масштабируются под небольшие экраны, поэтому читать их комфортно только на моделях ридеров с большими дисплеями. Лучше всего его использовать для чтения книг с большим количеством иллюстраций, схем или графиков.

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