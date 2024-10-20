Новосибирская область вошла в число российских регионов, где были введены дифференцированные тарифы на электроэнергию — плата за свет теперь начисляется в зависимости от потребления.

Новые тарифы на электроэнергию действуют в регионе с 1 июля 2024 года. По информации Новосибирскэнергосбыта, они разбиты на три группы в зависимости от месячного объема потребления:

до 10 980 кВт/ч — 3,66 рубля за 1 кВт/ч для городского населения, 2,93 рубля за 1 кВт/ч для сельского; свыше 10 980 и до 14 640 кВт/ч — 5,39 рубля за 1 кВт/ч и 4,31 рубля за 1 кВт/ч соответственно; свыше 14 640 кВт/ч — 7,11 рубля за 1 кВт/ч и 5,69 рубля за 1 кВт/ч.

Потребителям, которые используют электроэнергию только для бытовых нужд, не стоит бояться резкого увеличения суммы оплаты за электричество. В среднем семьи ежемесячно расходуют около 200 кВт/ч.

Чрезмерно высокий уровень потребления электроэнергии говорит о ее использовании в коммерческих нуждах, в том числе, на майнинг-фермах по созданию криптовалюты, отметили в Новосибирскэнергосбыте.