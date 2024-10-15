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Дачную амнистию распространили на хозяйственные постройки

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который распространяет дачную амнистию на хозяйственные постройки, сообщается на сайте парламента.

По действующему законодательству упрощенный порядок регистрации прав действует на жилые и садовые дома. Однако такие постройки, как летние кухни, бани и сараи, нельзя было оформить в упрощенном порядке.

Теперь амнистия распространилась на бани, теплицы, сараи, летние кухни, дома на несколько семей. Отмечается, что изменения позволят гражданам в упрощенном порядке зарегистрировать такие постройки.

Для упрощенной регистрации постройки должны быть учтены в техническом или государственном реестре домовладения до 1 января 2013 года. Кроме этого, у владельца должно быть право собственности на соответствующий земельный участок.

Дачная амнистия действует в России с 2006 года, ее неоднократно продлевали. В феврале текущего года президент России Владимир Путин продлил дачную амнистию для общих построек до 2031.

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Жизнь #Законы #Право
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